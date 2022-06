Lo spoglio è in parità: ecco com'è andata a finire per il piccolo comune di Villafranca

C'è incredulità a Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, dove, a sorpresa, l'elezione del sindaco è finita in pareggio con entrambi i candidati che hanno ottenuto lo stesso identico numero di voti, 481 a testa e, per come prevede la legge, sarà adesso necessario procedere al turno di ballottaggio.

Il video-servizio di Giuseppe Caruana di AgrigentoNotizie.