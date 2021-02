Coppia muore su monti lombardi, il video del luogo della tragedia

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Milano, 1 feb. (askanews) - Una coppia di escursionisti, marito e moglie, sono morti sui monti lombardi nei pressi del Passo della Presolana, tra le province di Bergamo e di Brescia. L'incidente è avvenuto sul Monte Vareno e secondo le ricostruzioni dei soccorritori uno dei due sarebbe precipitato sul ghiaccio scivolando in un dirupo: stesso destino per l'altra vittima, caduta nel tentativo di intervenire in soccorso.

Le vittime avevano 35 e 40 anni e con loro, oltre a degli amici, c'era anche la figlia di 5 anni, che si è salvata. Nel video del Cnsas lombardo il luogo della tragedia e dell'intervento dei soccorritori.