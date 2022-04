Covid, a Shanghai il medico positivo viene soccorso dai pazienti in quarantena

L'emergenza Covid-19 a Shanghai continua a essere critica: nella sede dello Shanghai Expo Center, convertito in un sito di quarantena per i positivi asintomatici, un medico è svenuto durante il servizio ed è stato trasportato da un gruppo di pazienti positivi al Covid che avrebbe dovuto curare.

I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 22.348, di cui 994 sintomatici. La popolazione di Shanghai, dove c'è il focolaio di Covid-19 più grave, rimane in gran parte in lockdown, malgrado gli annunci sui parziali allentamenti. La maggior porte dei 26 milioni di residenti è ancora soggetta a rigide restrizioni di movimento o alla quarantena domiciliare. Anche per chi è positivo, ma asintomatico, è obbligato all’isolamento nel centro di quarantena.