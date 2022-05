La Croce Rossa si rinnova: attivo il nuovo numero 1520

Inaugurata la nuova centrale di risposta nazionale con 70 postazioni per gli operatori, che si occuperanno per sette giorni su sette, h 24, delle richieste socio-assistenziali e mediche

Un nuovo numero a cui rivolgersi - il 1520 - in grado di intervenire sette giorni su sette e h24, ma anche una sede più ampia e con l’utilizzo delle migliori tecnologie. Inaugurata oggi, 6 maggio, a Roma la nuova sede della Croce rossa.

"Fino ad oggi la centrale attraverso il preesistente numero verde ha risposto a circa 10mila chiamate al mese, con una media di 300-400 chiamate al giorno per fornire sostegno o informazioni, o avvalersi di servizi specializzati come quello del supporto psicologico. Siamo lieti e orgogliosi del fatto che un numero rivelatosi fondamentale soprattutto durante la pandemia, oggi diventi di pubblica utilità, il primo nella storia della Croce rossa. Un nuovo importante passo avanti che mostra come l’attività dei nostri volontari e operatori sia riconosciuta a livello nazionale", dice il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca.