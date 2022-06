Crollano le tribune di uno stadio: morti e centinaia di feriti

Le tribune di uno stadio sono crollate mentre era in corso una corrida. È successo a El Espinal, nella regione di Tolima, in Colombia, mentre erano in corso i corralejos, feste tradizionali colombiane. Nel video si vede una parte della tribuna della Plaza de toros di El Espinal, comune nella regione di Tolima, crollare mentre era gremita da centinaia di persone. Al momento i morti sono almeno 4, i feriti sono centinaia.