Elisa canta "Zombie" per i ragazzi russi arrestati

Roma, 9 mar. (askanews) - Elisa ha pubblicato sui suoi profili social una versione chitarra e voce di "Zombie" dei The Cranberries, accompagnata dalla frase "Preghiamo per l'Ucraina, specialmente per i bambini, stiamo dalla parte di chi è contro questa guerra. Suoniamo Zombie, dei The Cranberries, in sostegno del popolo russo che è stato arrestato mentre cercava di protestare contro la guerra cantando questa canzone".

Il video è una dedica al gruppo di giovani russi arrestati per essere scesi in piazza contro la guerra in Ucraina che, rinchiusi in un furgone, intonavano il brano simbolo della band irlandese.