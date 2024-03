Esplode un ristorante, ci sono morti e feriti: il video terrificante

Almeno due persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in un'esplosione innescata da una fuga di gas in un ristorante nella cittadina di Yanjiao, nella provincia settentrionale cinese di Hebei. L'esplosione in un edificio di quattro piani, crollato dopo la deflagrazione. Le fiamme sono state domate dai circa 154 vigili del fuoco accorsi sul luogo dell'incidente.