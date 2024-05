Europee, Colosimo: impresentabili individuati in tempo congruo

Roma, 29 mag. (askanews) - "Sono particolarmente Contenta perché in questo mio primo anno di presidenza sono riuscita a invertire la tendenza e non dare i nomi degli impresentabili il giorno prima del voto o pochi giorni prima del voto". Lo ha detto la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, a margine della seduta in cui ha comunicato l'elenco dei sette candidati alle Europee in violazione del codice di autoregolamentazione dei partiti.

"Lo abbiamo fatto grazie al lavoro della direzione nazionale antimafia e del procuratore nazionale antimafia, che ringrazio: ci hanno trasmesso gli elenchi in tempo congruo per verificarli a nostra volta grazie al lavoro dei magistrati consulenti in commissione. Questo permette una corretta informazione a chi andrà a votare", ha aggiunto.