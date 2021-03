“Auguri papà!”: l'amore e i pensieri dei bambini in una tenera videodedica

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Un video di Save the Children per celebrare la festa del papà

Il mondo visto dai bambini che osservano tutto anche se non ce ne accorgiamo, che amano e si portano nel cuore il loro papà anche quando è lontano, anche quando non c'è. Save the Children dedica questo video a tutti i papà che si prendono cura dei loro figli e all'universo di tutti i bambini che amano incondizionatamente.