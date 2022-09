Maxi frana su Monte Bianco: "Blocchi di roccia grandi come case"

Il crollo, si legge sul profilo Instagram di Nick Lozica - che ha diffuso il video insieme a Lewis Muir - risale a lunedì scorso. Dal 25 luglio scorso le guide alpine di Chamonix, "tenuto conto delle condizioni attuali" - il rischio di frane legato anche alla siccità -, hanno sospeso le salite lungo questo itineratio che conduce all'Aiguille du Midi (3.842 metri). "La via, anche prima della caduta massi, era sostanzialmente chiusa per questa stagione", conferma Lozika sul social media. Erano "blocchi delle dimensioni di una casa", scrive Muir, aggiungendo che "il video non ha catturato il boom" delle rocce "che hanno colpito il ghiacciaio, è stato come un tuono".

Sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, lo scorso venerdì 26 agosto il Soccorso alpino valdostano ha appurato con un sorvolo in elicottero che una frana staccatasi nei pressi del Col de la Fourche, a 3.682 metri di quota ha distrutto il bivacco Alberico-Borgna, che era posizionato sulla cresta sud-est del Mont Maudit.