La solidarietà e la fuga dalle bombe: il mondo a due passi dalla guerra

Cosa c'è alla frontiera tra Polonia e Ucraina, la via della salvezza per chi fugge dalla guerra

MEDYKA, POLONIA - C'è chi arriva con il suo carico di bagagli. Chi arriva soltanto con delle coperte addosso. Chi va a prendere veri e propri sconosciuti che hanno chiesto aiuto. Chi arriva per pochi minuti e riparte, giusto il tempo di lasciare lì tutto quello che serve, tutto quello che potrebbe servire. Ci sono le sirene e i lampeggianti delle forze dell'ordine, le facce dei bimbi, che ancora sembrano non aver capito bene cosa stia succedendo. Che ancora non sembrano aver capito che a due passi da loro c'è la guerra. Perché Medyka, frontiera tra la Polonia e l'Ucraina, è a due passi dalla guerra.

Al di là del confine nessun posto è sicuro. Si spara, si dà battaglia: gli ucraini per resistere, i russi per "conquistare". E così in tanti, tantissimi - centinaia di migliaia in meno di sette giorni - sono scappati dalle loro case e hanno trovato rifugio qua, sperando di sfuggire al peggiore dei destini.

E al di qua della frontiera la prima cosa che si trova è la solidarietà. Come quella del vicesindaco e di un assessore del comune di Tavazzano, comune del Lodigiano, partiti con un minivan e un'auto per consegnare tutto quello che i loro cittadini hanno messo insieme con una meravigliosa raccolta fondi. O come quella di un ragazzo ucraino che vive in Spagna e che ha deciso di risalire tutta la penisola iberica e l'Europa soltanto per portare aiuto ai suoi connazionali adesso sfollati. Due coniugi polacchi, lei 31enne e lui 29enne, hanno percorso meno strada ma hanno lo stesso cuore grande: hanno deciso di partire da Cracovia soltanto per dare un passaggio a due bimbi e sei adulti che hanno conosciuto in rete.

Chi non ha come allontanarsi, invece, per il momento resta lì. E trova accoglienza in un campo allestito nel parcheggio di un'azienda, dove decine di volontari offrono pasti e bevande calci ai bambini e alle loro famiglie. Che ora sono al sicuro.