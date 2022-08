La gara di mangiatrici di banane: è polemica

È la "Festa degli uomini" che ogni anno si svolge a Monteprato di Nimis, in provincia di Udine. Le reazioni sui social e non solo.

La festa degli uomini. Letta così - in nome della 'parità di genere' - non ci sarebbe nulla di sbagliato, ma quanto accade il 2 agosto a Monteprato di Nimis, in Friuli, fa gridare al sessismo. La polemica da Laura Boldrini a Patrick Zaki.