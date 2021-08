Il discorso di Gino Strada ai giovani: "Insegnate ai grandi un mondo senza guerra"

"Non sono un filosofo, sono un medico, ma sono arrivato alla conclusione che è impensabile un futuro che ancora contempli la guerra. Lo dico alla luce della mia esperienza di chirurgo di guerra". Così Gino Strada, fondatore di Emergency, parlava appena un mese fa ai giovani del Giffoni Film Festival, ospite in collegamento video del celebre concorso cinematografico per ragazzi.

"Vivere senza guerra mi sembra una scelta fondamentale - spiegava Strada - Purtroppo chi prende le decisioni, i politici, non ha nessuna cognizione di questo. Sono i giovani a dover portare avanti quest'idea, perché chi ha 60 anni oggi non la capisce, bisogna spiegargliela, e solo i ragazzi possono farlo".