Il giornalista napoletano aggredito a San Siro in diretta: "Terrone di me***"

L'accaduto al termine di Milan-Napoli, finita 1-2 per i campani

Prima le provocazioni in diretta, poi quasi lo scontro fisico e l'insulto razziale. Un giornalista napoletano, Marco Lombardi di CalcioNapoli 24, è stato aggredito fuori dalo stadio San Siro domenica sera dopo Milan-Napoli, finita 1-2 per i campani.

Un tifoso lo ha più volte sfidato verbalmente, per poi passare quasi al contatto e all'urlo "terrone di me***", mentre l'inviato cercava di intervistare milanisti e napoletani che uscivano dal Meazza. Alla fine l'esagitato è stato portato via da un amico, mentre il giornalista ha restituito la linea allo studio.