Greta Thunberg da tre anni fa gli scioperi per il clima

In piazza a Stoccolma nell'anniversario dei friday for furure

Stoccolma, 20 ago. (askanews) - Il 20 agosto del 2018 Greta Thunberg per la prima volta ha deciso di scioperare per il clima, dopo che delle forti ondate di calore avevano colpito la Svezia, suo paese natale, favorendo anche incendi nei boschi. Tiene il primo picchetto davanti al Parlamento e lo sciopero pacifico dalla scuola ha fatto il giro del mondo dando vita a un movimento studentesco internazionale il Friday for Future per la difesa del clima.

Oggi a tre anni di distanza la giovane attivista è scesa di nuovo in piazza a Stoccolma per chiedere ai governi di tutto il mondo di cambiare le politiche e ridurre l'inquinamento che sta provocando i cambiamenti climatici a cui tutti assistiamo.