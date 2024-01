Ecuador, scontri e saccheggi in tutto il Paese: decretato lo stato d'emergenza

Ecuador a un passo dalla guerra civile dopo che un'ondata di violenza ad opera di gang di narcotrafficanti ha attraversato diverse città del Paese, avendo come epicentro Guayaquil: otto morti e due feriti il bilancio degli scontri nella città dove un gruppo di uomini armati e incappucciati ha fatto irruzione in uno studio televisivo, prendendo i dipendenti come ostaggi. Saccheggi, rapine e sparatorie in aree commerciali. Il presidente Noboa ha dichiarato "il conflitto armato interno" e "guerra" ai narcos, ordinando l' evacuazione immediata del Parlamento. Il Perù ha inviato polizia nazionale alla frontiera con l'Ecuador.