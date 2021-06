Il Brasile supera le 500mila vittime di Covid, rose a Copacabana

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione sulla spiaggia per ricordare le vittime

Rio de Janeiro, 21 giu. (askanews) - Il numero di decessi legato al Covid ha superato in Brasile il numero di 500 mila, il secondo dato (percentualmente) più alto del mondo. Secondo gli esperti l'epidemia potrebbe peggiorare tra le vaccinazioni lente e l'inizio dell'inverno. Per ricordare le vittime della pandemia una organizzazione per i diritti umani ha posizionato centinaia di rose sulla popolare spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro.