Il ministro Sangiuliano saluta gli "amici di Propaganda Live"

Roma, 18 nov. (askanews) - "Vorrei fare un saluto cordiale agli amici di Propaganda Live, però vi prego vi ho già salutato una volta e non avete messo in onda il mio saluto. Vi prego di metterlo in onda perché io sono cortese, sono un vostro estimatore e quindi penso che forse il mio saluto possa essere dato": così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante l'inaugurazione della mostra di Tolkien alla Gnam a Roma, si è rivolto alla telecamera dell'inviato di Propaganda Live, Leonardo Parata, ricordando di avere già mandato dei saluti simili durante il Lucca Comics un paio di settimane prima.

Questa volta il conduttore Diego "Zoro" Bianchi venerdì 17 novembre ha mandato in onda i saluti del ministro. Saluti che hanno ricordato un'attenzione simile dedicata diversi anni prima dal ministro Angelino Alfano a un altro collaboratore del programma che allora andava in onda su Rai3 e si chiamava Gazebo.