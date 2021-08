In bici da Milano a Foggia per le ferie estive: l'impresa di Ilaria, mille chilometri in 19 giorni

Vive a Milano da tre anni e quest'anno è tornata a Foggia per trascorrere le vacanze estive in bicicletta. Partita il 19 luglio, la 29enne Ilaria Fiorillo è arrivata a destinazione il 6 agosto, stanca ma soddisfatta. E soprattutto pronta per una nuova avventura a bordo della sua bicicletta, acquistata a gennaio con il bonus mobilità. Ha studiato Beni Culturali all'Università ma successivamente ha frequentato una scuola di barman e sommelier. Oggi lavora in un ristorante stellato.

Per 19 giorni, ogni giorno, ha pedalato per 8 ore e 110 km, documentando la sua impresa sul suo profilo instagram 'Milano in bicicletta'. Ha percorso circa 980 km pedalando lungo l'Adriatica. Ha dormito nei campeggi, nei B&B e a casa di amici. "Una ragazza mi ha ospitato nelle Marche senza che ci conoscessimo". Promuovere il turismo slow e la mobilità sostenibile il suo obiettivo: "L'ho fatto perchè serviva anche a me come esperienza, spero di aver dato un po' di coraggio e voglia a tante altre ragazze che hanno timore a viaggiare da sole, ma vorrebbero".