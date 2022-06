In migliaia sul Ponte di Brooklyn contro le armi da fuoco

Milano, 12 giu. (askanews) - Migliaia di newyorkesi hanno marciato attraverso il ponte di Brooklyn per chiedere un migliore controllo delle armi dopo i recenti massacri, incluso quello in una scuola del Texas che ha sconvolto gli Stati Uniti. L'ex sindaco di New York City Bill de Blasio afferma che "ci sono ancora troppi modi per liberare l'industria delle armi e l'NRA" e chiede di "combattere di più".