Il video dell'incidente del bus a Mestre

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui l'autobus con 36 persone a bordo è precipitato dal viadotto alle 19:30 di ieri sera martedì 3 ottobre 2023

Il pullman - che stava percorrendo il cavalcavia della bretella che porta verso Marghera e l'autostrada A4 - ha sfondato il guardrail precipitando vicino ai binari della stazione. Nel video si vede il pullman - un mezzo molto pesante perché elettrico - rallentare e sobbalzare, quasi come dopo aver toccato qualcosa lungo la carreggiata: forse è il primo impatto con il guardrail che proprio in quel punto presentava una interruzione.

Nel video si vedono le luci del freno accendersi. Il bus è quasi fermo quando sfonda il guardrail e precipita.

Poi nella caduta il mezzo si è capovolto e ha preso fuoco.

Il bilancio definitivo è di 21 morti: oltre all'autista italiano, 5 ucraini, un tedesco e 2 bambini. 15 i feriti: quattro sono in condizioni molto gravi, tre sono minori ricoverati tra Padova e Treviso. I passeggeri erano turisti ospiti del campeggio 'Hu' di Marghera. Il servizio di navetta che collega la struttura a Venezia è gestito da una società locale di trasporto ed è riservato agli ospiti che vogliono raggiungere il centro della città lagunare e rientrare.

L'unica vittima italiana è l'autista, il quarantenne Alberto Rizzotto.

Nelle immagini girate dai soccorritori subito dopo la strage si vede il punto del viadotto da cui è caduto l'autobus. Le barriere stradali appaiono basse e in condizioni a prima vista fatiscenti.

Il guardrail appare poco più di una ringhiera e in un tratto mancava proprio per consentire l'attraversamento pedonale. Proprio per quel tratto esiste un progetto di ammodernamento.

L'assessore comunale di Venezia ai Trasporti, Renato Boraso, ha spiegato che era in fase di delibera un progetto da oltre 6 milioni di euro di rifacimento del cavalcavia comprensivo anche di un nuovo guardrail e della modifica del parapetto.

"A dieci anni dalla tragedia di Avellino dove morirono quaranta persone a bordo di un pullman precipitato dal viadotto Acqualonga, ci troviamo di nuovo a piangere oltre venti morti per protezioni vecchie e inadeguate" denuncia l'avvocato Domenico Musicco, presidente della'associazione Vittime incidenti stradali sul lavoro e malasanità.