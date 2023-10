La strage di Mestre, il regalo per i fratellini tedeschi feriti: in ospedale c'è il loro cagnolino

Sono ancora ricoverati all'ospedale di Treviso i due fratellini tedeschi - una bimba di tre anni e un ragazzino di 13 - rimasti feriti nell'incidente del pullman precipitato dal cavalcavia di Mestre. Non hanno più la mamma, morta tra le lamiere del mezzo. Ventuno le vittime totali. Loro invece sono stati salvati e affidati alle cure dei medici. Sono soli, impauriti. Però hanno avuto un piccolo regalo. Dalle lamiere i soccorritori hanno estratto vivo anche "Iumy", il loro cagnolino. Si tratta di un meticcio di piccola taglia e i medici hanno permesso ai bimbi di tenerlo in stanza con loro. Così il cagnolino è adesso nel reparto di pediatria con i due fratelli. I bimbi sono seguiti per delle fratture ma le condizioni non sono considerate gravi. Importante è, oltre a quello fisico, il trauma psicologico. Loro, come gli altri sopravvissuti e le famiglie sono seguiti da specialisti. La presenza del cagnolino può, secondo i medici, alleviare i traumi. Anche il cucciolo è un sopravvissuto. A prenderlo tra le lamiere è stato un imprenditore kosovaro, Bujar Bukai, che si trovava su una piazzale della stazione di Mestre e davanti al disastro ha attraverso i binari di corsa per raggiungere il pullman e dare il suo aiuto. Il cagnolino è stato visitato e medicato da un veterinario, quindi è rientrato in ospedale per essere affidato ai due fratellini. Dicono che sta costantemente accanto alla più piccola.

I fratellini hanno papà diversi. Quello della piccola è ricoverato, sempre a Treviso, in terapia intensiva mentre dalla Germania è arrivato l'ex compagno della donna e padre del ragazzo 13enne, che ora è accanto a entrambi.