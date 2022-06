Insegue rivale con un machete in strada tra i passanti: il video

Un uomo armato di machete che ne insegue un altro per strada, in mezzo al traffico e a passanti terrorizzati. È la scena che ha visto protagonisti due giovani ieri nel quartiere Aurora a Torino, e che è stata immortalata da alcuni video, diventati presto virali.

L'inseguimento, scrive TorinoToday, è avvenuto in corso Giulio Cesare, quasi all’altezza della scuola elementare Parini, e si è concluso con l'intervento della polizia e una persona rimasta ferita in maniera lieve. A divulgare le immagini è stata, tra gli altri, una consigliera di circoscrizione, Daniela Rodia della Lega: "Scene di ordinaria follia - ha scritto su Facebook - È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta".