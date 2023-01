Papa Ratzinger "uomo gentile": fedeli e turisti in coda per l'ultimo saluto a Benedetto XVI

Non solo pellegrini: in migliaia a San Pietro per la camera ardente del Papa emerito

"Un grande teologo, un grande studioso, un uomo buono". Queste le parole dei molti pellegrini, fedeli, cittadini e turisti che si stanno recando in queste ore in piazza San Pietro per l'ultimo saluto al Papa emerito Benedetto XVI. Lunghe code e attese prima dell'ingresso in basilica: ecco cosa ci hanno detto ai nostri microfoni.

(Interviste e Riprese di Veronica Altimari, Montaggio di Alberto Pezzella)