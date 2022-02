L'India lancerà nel 2022-23 la propria rupia digitale

Milano, 1 feb. (askanews) - L'India lancerà nel 2022-23 la sua rupia digitale. Lo ha annunciato la ministra delle Finanze di Nuova Delhi, Nirmala Sitharaman, presentando la finanziaria 2022.

"L'introduzione di una divisa digitale darà un grande impulso all'economia digitale. La valuta digitale porterà a un più efficiente ed economico sistema di gestione della valuta", ha spiegato Sitharam.

"Abbiamo di conseguenza - ha proseguito - proposto d'introdurre la rupia digitale usando blockchain e altre tecnologie gestite dalla Reserve Bank of India a partire dal 2022 e 2023".

Il governo indiano ha anche annunciato che tutti i proventi da trasferimenti di asset digitali verranno tassati al 30 per cento. Si tratta di un provvedimento che avrà certamente un impatto sul mercato delle criptovalute e dei Non Fungible Token (NFT), che hanno segnato un vero boom in India negli ultimi tempi.

Nuova Delhi aveva già ventilato in estate la possibilità di un'introduzione a breve della valuta digitale della banca centrale, mentre si attende di capire se verranno vietate le criptovalute private.