I 380mila lavoratori che non si trovano ma di cui avremmo bisogno

L'Italia non piace più. Non piace al mondo del lavoro, che secondo il ministro Garavaglia cerca disperatamente 380mila lavoratori del turismo. Non piace agli immigrati che vorrebbero evitare dinieghi e lunghe attese per un permesso di soggiorno. Non piace a un decreto flussi non sufficiente secondo Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio.

"L’immigrazione è un’opportunità - afferma Impagliazzo - va colta non solo per i cittadini stranieri che scelgono il nostro Paese come luogo di residenza e lavoro, ma anche per le famiglie e le imprese, in una parola per il sistema Italia, afflitto da una grave crisi demografica e dalla difficoltà a reperire lavoratori in tanti settori".

"Un impegno illogico - continua Impagliazzo - se lo si chiede a persone, già da tempo residenti in Italia senza permesso di soggiorno, e di conseguenza costrette a vivere in abitazioni di fortuna o comunque informali, che invece potrebbero avere affitti regolare dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno".

Ecco in questo video servizio targato Today.it, le voci di chi combatte ogni giorno con un mondo del lavoro che davvero sembra non attrarre più fuori dai confini italiani.