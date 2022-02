Roma, 6 feb. (askanews) - "Andare all'Eurovision è la cosa più bella, viva l'Italia, soprattutto perché è a Torino", così Mahmoud dopo la vittoria di Sanremo. Blanco parla dell'affetto per i genitori. Mahmoud: "Non abbiamo ancora realizzato, abbiamo preso la cosa come un gioco dall'inizio".