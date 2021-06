Anche senza mascherine all'aperto l'attenzione resta alta

Il 28 giugno, quando tutta l'Italia sarà bianca: potrebbe essere questa la data da cui non sarà più necessario indossare la mascherina all'aperto. Oggi il comitato tecnico scientifico darà una risposta alla domanda posta dallo stesso premier Draghi: è possibile togliere le mascherine all'aperto? Se la situazione epidemiologica nel nostro Paese presenta numeri molto incoraggianti rispetto alle ultime settimane tuttavia ci sono nuove sfide di cui tenere conto.

Come spiegato dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza saranno gli scienziati del ministero a dare una risposta sul tema della riapertura delle discoteche e anche dell'utilizzo delle mascherine all'aperto

Oggi scatta invece la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che reintroduce misure di contenimento sanitario per bloccare la diffusione in Italia della variante "delta" del coronavirus. La misura per contenere la cosiddetta mutazione "indiana" infatti prevede tampone e quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna, inoltre viene esteso il divieto di ingresso dai paesi del subcontinente indiano. Come spiega Speranza la nuova ordinanza prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka e introduce da lunedì 21 giugno una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna.