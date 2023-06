Il video di Matteo Di Pietro in Ferrari con il padre (entrambi senza cintura)

Il video si intitola "Realizzo 10 sogni per i miei amici" ed è stato pubblicato 7 mesi fa dallo youtuber Matteo Di Pietro, il 20enne indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto mercoledì a Casal Palocco, a Roma, in cui ha perso la vita Manuel Proietti, un bimbo di 5 anni. Tra gli amici c'è anche il padre Paolo, dipendente del Quirinale, al quale il figlio regala un giro in Ferrari. "Siamo in città, non possiamo sfruttare al massimo la potenza", dice il padre nel video. "Purtroppo sì - risponde Matteo - non possiamo andare velocissimi, però già basta". Nessuno dei due indossa la cintura di sicurezza.