La fine del mercato tutelato dell'energia non sarà una jungla, ma un'opportunità per diventare consapevoli dei propri consumi. Così Giorgio Tomassetti, Ceo di Octopus Energy spiega come cambieranno i consumi degli italiani dal prossimo luglio, quanto si passerà al tanto temuto mercato libero. Un mercato che dal 2022 può contare anche sull'offerta di Octopus Energy, azienda leader nel mercato UK per la produzione e distribuzione di elettricità green, che ora punta a conquistare anche l'Italia.

"Octopus Energy è un operatore che affronta il tema energetico dalla A alla Z, dalla produzione di energia fino alla vendita - spiega Tomassetti -. Ed è anche una compagnia energetica verde, ovvero si focalizza interamente sulle energie rinnovabili. L'Italia è un mercato strategico molto importante da questo punto di vista. Crediamo che Octopus possa, tramite la sua il suo approccio di accessibilità, riuscire anche a migliorare veramente il funzionamento del mercato e rendere l'energia rinnovabile più economica in Italia, migliorando anche il servizio. L'energia rinnovabile storicamente è stata vista come più costosa e meno accessibile. Ma questo è vero se operatori come noi non si impegnano in prima persona a ridurre i costi. In altre parole, Octopus vuole rendere l'energia rinnovabile più economica delle energie tradizionali. Sappiamo che è assolutamente fattibile già oggi, per cui ci diciamo che è nostro compito abbassare il costo dell'energia rinnovabile e della transizione energetica. In questo senso il mercato tutelato è ormai una mera forma di definizione di prezzo, è un retaggio del passato e la sua fine non è solo un obbligo che ci arriva dall'Europa, ma è un'opportunità".