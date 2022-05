Enel "chiede aiuto" a studenti, professori e produttori per ridurre le emissioni di CO2

L'azienda di distribuzione energetica lancia la Net Zero Grid Day: "Obiettivo decarbonizzazione entro il 2040"

Si chiama Net Zero Grid Day ed è l'incontro aperto - tenutosi a Roma il 16 Maggio - sul coinvolgimento degli stakeholder nel percorso verso lo sviluppo di reti di distribuzione sostenibili e verso l’elettrificazione pulita. Nell’ambito delle celebrazioni dei 60 anni di Enel, è stato lanciato così un innovativo e concreto progetto open source per coinvolgere i nostri fornitori e partner verso un futuro a zero emissioni nette.

Ce ne hanno parlato di questo progetto Antonio Cammisecra, Responsabile Reti Enel e Francesco Amadei, Responsabile Funzione Ingegneria e Costruzioni della Divisione Infrastrutture e Reti Enel, inn questa video-intervista.