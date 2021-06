"Pelato di me...": l'energumeno no mask che insulta i vigilantes e poi dà una testa ad un passante

Un energumeno che ha approfittatto della sua stazza per incutere timore in chi, gentilmente, gli aveva solo chiesto di mettere la mascherina o allontanrsi dal locale. Non l'ha presa bene e ha cominciato a cercare lo scontro con due vigilantes, affrontandoli a muso duro dicendo: "Aspetto che mi metti le mani addosso, sto aspettando che mi metti le mani addosso per accompagnarmi". Quando uno dei due agenti gli ha chiesto conto delle minacce, lui è partito con gli insulti.

Il fatto è avvenuto all'Outlet Fidenza Village (Parma) dove poi è arrivato un passante, indispettito dall'atteggiamento violento del no mask, al quale si è rivolto in malo modo. Per tutta risposta il no mask gli ha dato una testata.