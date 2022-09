I veterinari che operano un pitone di oltre cinque metri

L'intervento chirurgico per la rimozione di un blocco intestinale che gli impediva di mangiare

Un paziente davvero particolare quello operato al Centro animali non convenzionali di Grugliasc: Pippo è un pitone albino lungo cinque metri e 20 centimetri, di 23 anni di età e di 58 chili di peso, di proprietà di un privato che lo detiene legalmente e con tutte le cautele e le precauzioni del caso.

L'animale, proveniente da fuori provincia (l'ubicazione esatta è mantenuta segreta per tutelare la privacy del proprietario) è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovergli un blocco intestinale a causa del quale non mangiava da nove mesi.

Prima dell'intervento i veterinari coordinati da Mitzy Mauthe Von Degerfeld hanno eseguito una tac, da cui è emerso che l'ostruzione era lunga un metro. Per operarlo è stato necessario adagiarlo su sei tavoli uniti tra loro. L'intervento è riuscito e tra qualche giorno Pippo tornerà a casa.