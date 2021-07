Federica Pellegrini e l'amore per il suo allenatore Matteo Giunta

"Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa" ha affermato la campionessa

Emozione, commozione, entusiasmo: sono infinite le sensazioni provate da Federica Pellegrini al termine della sua quinta finale olimpica, ultima avventura chiusa con il settimo posto nei 200 stile libero che la consegna definitivamente alla storia come prima donna a nuotare in cinque finali dei Giochi.

Un traguardo eccezionale, un’impresa ‘Divina’ quella affrontata a Tokyo da Federica che, a margine della sua ultima gara, ha parlato per la prima volta di Matteo Giunta in termini non solo professionali, confermando così il legame sentimentale con il suo allenatore.