Stanno cadendo persone dagli aerei in partenza da Kabul

Un C17 è decollato dall'aeroporto di Kabul mentre un gruppo di afghani era ancora aggrappato ai carrelli cercando di fuggire dall'Afghanistan caduto in mano dei Talebani

Immagini purtroppo che passeranno alla storia quelle che arrivano dall'aeroporto di Kabul e mostrano la portata della disperazione dei cittadini afghani che tentano di salire sugli aerei che stanno lasciando il paese. Come in un film horror fin troppo cruento c'è chi si aggrappa con la forza della disperazione di un C17 in decollo salvo poi cadere nel vuoto.

Falling man, venti anni dopo

Scene che ha già fatto il giro del mondo facendo tornare alla memoria l'immagine del "falling man" dell'11 settembre 2001 quando dalle Torri Gemelle dopo l'attentato terroristico c'era chi per sfuggire alle fiamme si lanciava nel vuoto nel cielo di New York.

Questa mattina erano stati diffusi i video dell'immane folla di persone accalcata sulle piste dell'aeroporto nel tentativo di imbarcarsi sui voli internazionali. Un testimone all'agenzia Afp ha riferito di aver visto una ragazza che veniva schiacciata e uccisa nella ressa. Migliaia di afghani hanno passato la notte all'aeroporto di Kabul mentre la città è in preda al caos dopo la conquista della capitale da parte dei talebani.

Nell'aeroporto sono i soldati statunitensi che stanno cercando di tenere in mano una situazione estremamente tesa. Raffiche di mitra e elicotteri da combattimento vengono usati per mantenere libere le piste di decollo.