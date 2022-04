Il video del pilota russo con passaporto italiano che esulta con il saluto romano

Esulta con il saluto romano durante la cerimonia di premiazione: il pilota russo Artem Severiukhin ha creato scompiglio durante la premiazione per la vittoria della prima gara del Campionato europeo junior di karting. Severiukhin, che corre con la squadra svedese Ward Racing, ha potuto partecipare alla gara nonostante le sanzioni alla Russia perché ha un passaporto italiano. Sulla sua testa, sul podio, è stata mostrata infatti una bandiera italiana e non russa.

Al momento della premiazione, durante l'inno italiano e con il Tricolore alle sue spalle, Severiukhin si è battuto il pugno sul petto per poi alzare il braccio e fare il saluto romano. La Fia Karting aveva in un primo momento pubblicato il video dell'esultanza sui social, poi lo ha eliminato. Lo ha denunciato, con un video sul suo profilo Twitter, Nexta tv, emittente di opposizione bielorussa che trasmette dalla Polonia.

"Ferma condanna", il commento dell'Automobile club d'Italia (Aci). "Domani - scrive l'Aci, inviando anche un messaggio alla federazione ucraina - si terrà una giunta straordinaria per prendere provvedimenti urgenti riguardo al comportamento deplorevole del pilota russo Artyom Severyukhin".

Le scuse della scuderia

"Ci vergogniamo profondamente per il comportamento del nostro pilota", ha dichiarato Ward Racing, team svedese di kart per il quale ha corso Artem Severyukhin. Il team, che parla di "azioni a titolo personale", annuncia la volontà "di porre termine al suo contratto per le gare, non ritenendo più possibile continuare la cooperazione con Severyukhin".