Quale partito votare alle elezioni, la risposta in un quiz

Tanto rumore in questa campagna elettorale tra tiktok, tweet e ben 35 programmi tra cui scegliere. Ma in quale di questi programmi vi vedete di più? Ok proviamo a darvi una mano. Se vi sta a cuore il tema ambientale vi scontrerete spesso con la parola “rigassificatore”. Se per voi costituisce uno strumento legato all'emergenza del momento, potreste rivedervi ad esempio nel programma del PD. Se invece per voi non è nemmeno da concepire, Sinistra Italiana e Verdi potrebbe fare al caso vostro. Opposte le idee del centrodestra e del duo Calenda Renzi, che oltre ad appoggiare i rigassificatori considerano il nucleare una scelta per favorire la transizione ecologica.

Volete un altro aiutino? “Reddito di cittadinanza”. Ovviamente il Movimento 5 Stelle fa per voi ma se non vi piace e lo volete sostituire con delle misure più efficaci vi potreste rivedere nello schieramento di centro-destra. più moderato il centro-sinistra che lo vorrebbe soltanto ricalibrare. Quindi chi votare alle elezioni? Noi di today.it abbiamo provato ad aiutarvi, non solo con articoli, interviste e approfondimenti, ma anche attraverso un vero e proprio quiz.

Si chiama “Trova il tuo partito” ed è diviso in due parti. La prima parte del quiz vi assegna un’area politica, mentre la seconda individua il partito più vicino alle vostre idee in base alle risposte date, che naturalmente sono raccolte in forma del tutto anonima. Alla fine del quiz scoprirete il partito più affine alle vostre intenzioni di voto.

Come è stato realizzato. Abbiamo confrontato le proposte dei partiti politici studiandone i programmi elettorali per capire le principali posizioni su lavoro, ambiente, riforme, politica estera e diritti. Se ancora non sapete quindi chi votare alle prossime elezioni, noi di Today.it abbiamo provato a darvi una mano così con “Trova il tuo partito”.