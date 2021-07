Rapina in un supermercato, la cassiera reagisce e affronta il malvivente armato di coltello

Il malvivente con volto travisato e armato di un lungo coltello si avvicina alla cassiera incurante della presenza di alcuni clienti che avvertendo il pericolo si allontanano. Ma mentre il rapinatore cerca di farsi spazio ed aprire il cassetto con il denaro la donna reagisce e comincia a colpirlo. Ad un certo punto c’è una colluttazione i due finiscono per terra ma il criminale non desiste si getta su di un altro registratore di cassa. La donna sfinita si accascia per terra soccorsa dai colleghi , il rapinatore infila in tasca le banconote e fugge via. Ora sul caso stanno indagando i carabinieri di Carovigno.