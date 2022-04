Donna rapinata nel palazzo da due malviventi: il video è da brividi

Poco più di un minuto e cinquanta secondi. Tanto durano le fasi di una rapina in pieno giorno messa a segno da due malviventi a Casoria. Il tutto ripreso dalle telecamere installate nell’androne di un condominio per tutelare la sicurezza dei residenti. Quelle immagini ora stanno facendo il giro dei social scatenando l’indignazione generale. È accaduto il 25 marzo ma solo adesso il video è stato reso pubblico. Mancava poco alle 14 quando una signora anziana rientra in casa. Apre il cancello e fa una prima sosta alla cassetta delle lettere per ritirare la corrispondenza. Il portoncino non fa in tempo a chiudersi alle sue spalle che due malviventi si intrufolano. Probabilmente stavano seguendo la donna da un po’ e attendevano il suo rientro a casa.

La signora non si è assicurata che il portoncino si chiudesse, come purtroppo siamo soliti fare quasi tutti mai pensando che qualcuno possa approfittarne. Invece i due la seguivano da un po’. Lei se ne è accorta solo quando sono entrati nell’androne, ma anche in quel momento li ha guardati distrattamente pensando forse fossero ospiti di inquilini. Dopo una rapida occhiata ha continuato come se niente fosse, recuperando le chiavi per entrare in casa. Ed è stato in questo momento che i due l’hanno accerchiata. Uno la teneva e l’altro le prendeva la borsa. L’hanno strattonata più volte, le immagini testimoniano come la donna abbia cercato di difendere fino all’ultimo il contenuto della sua borsa.

Inutilmente però perché alla fine i due si sono impossessati dei soldi e della fede nuziale, poi si sono dileguati. Probabilmente sentendo anche dei rumori provenire dalle scale. Qualche secondo dopo compare infatti un uomo, forse un inquilino che arriva in soccorso della donna e cerca di raggiungere i due malviventi ma questi avevano già fatto perdere le loro tracce. Alla fine, esausta, la donna si accascia a terra.

Il video è stato inviato da una cittadina al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, con questo messaggio: “Consigliere, le giro il video di una rapina consumata in pieno giorno a Casoria in via Kennedy. Due lestofanti vigliacchi rubano la fede a una povera signora, la seguono all‘ interno del palazzo e la rapinano. Ormai a Casoria siamo in balia di questi delinquenti e nessuno fa niente”.

Non si è fatta attendere la reazione del consigliere regionale: “Il crimine e la violenza stanno prendendo la meglio ed i delinquenti diventano sempre più sfrontati e sfacciati, non temono neanche di agire in pieno giorno. Questo anche perché il sistema giudiziario non prevede la certezza delle condanne e quindi anche un criminale violento frequentemente si fa soltanto pochi giorni di carcere. Le cose vanno cambiate ed il Prefetto e il Questore devono intervenire attuando un piano radicale per arginare questa ondata di criminalità”.