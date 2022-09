Così i ladri di orologi rubano Rolex da migliaia di euro

Erano 'specializzati' in furti e rapine di orologi di lusso. I colpi venivano commessi soprattutto nella zona centrale della città di Milano. Gli agenti di polizia hanno arrestato quattro giovani algerini, ritenendoli responsabili delle rapine. In tre sono finiti in carcere in custodia cautelare: si tratta di un 21enne, un 22enne e un 24enne. Il quarto, un 22enne, è stato sottoposto a fermo.

Le indagini sono state avviate dal commissariato Centro, in merito a tre rapine commesse tra giugno e settembre 2022. E' stato possibile ritrovare e sequestrare vari orologi di lusso, sei smartwatch Garmin, due obiettivi reflex Sony e vari indumenti utilizzati dagli indagati in occasione dei furti e delle rapine. Sequestrati anche 4mila euro in contanti, probabile provento dei colpi.

La prima rapina su cui gli agenti si sono concentrati è stata commessa il 5 giugno in via Manzoni, ai danni di un turista uzbeko: i malviventi lo hanno aggredito e gli hanno strappato un orologio Richard Mille, modello Felipe Massa, del valore di 200mila euro. La vittima sulle prime ha tentato d'inseguire i rapinatori, poi ha desistito. Il 6 luglio, invece, i rapinatori hanno seguito una coppia di turisti iraniani lungo corso Vittorio Emanuele. Li hanno raggiunti in galleria Passarella, hanno finto di chiedere indicazioni stradali e poi hanno afferrato il braccio dell'uomo, strappandogli un Hublot Classic Fusion da 6mila euro.

Martedì scorso sono scattati i fermi. Il 21enne era già in carcere, a San Vittore, per altri reati, mentre il 22enne e il 24enne sono stati catturati in via Padova, all'altezza di una palazzina di via Cavezzali dove vive. Il 24enne si trovava insieme ad un 22enne e a una donna di 32 anni. Entrambi gli uomini corrispondevano alla descrizione degli autori di un'altra rapina, quella ai danni di un cinese effettuata l'11 settembre in via Hoepli. In quell'occasione, la refurtiva era costituita da un Patek Philippe Geneve da 20mila euro. L'orologio è stato trovato nello zaino della 32enne, indagata per ricettazione. Il 22enne è stato fermato come indiziato, il 24enne indagato anche per questo reato. Il 22enne, l'11 settembre, era stato scarcerato da Bollate da poche ore.