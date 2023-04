Il Pd insiste sulla riforma della cittadinanza: "È una legge patriottica, Meloni ascolti"

Il Partito Democratico insiste sulla riforma della cittadinanza, ma non è solo. È stato presentato alla Camera dei Deputati l'intergruppo sulla riforma della cittadinanza con dentro, al momento, circa trenta parlamentari non solo del Pd, ma provenienti anche da Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana e +Europa. Today.it era presente all'incontro e ha raccolto le testimonianze dei protagonisti.

La deputata del Pd Ouidad Bakkali ha aperto la presentazione dell'interguppo, successivamente sono intervenuti alla conferenza in collegamento e in presenza: Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore sindaci del Pd; Marwa Mahmoud, fondatrice della Rete per la riforma della cittadinanza, consigliera comunale a Reggio Emilia e componente della segreteria nazionale Pd; Simohamed Kaabour, presidente del Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane (Conngi) e consigliere comunale di Genova; Kwanza Musi Dos Santos, presidente dell'associazione QuestaèRoma e della Rete per la riforma Cittadinanza; Geri Ballo, portavoce di Volare e Rete per la riforma Cittadinanza; parlamentari dei diversi gruppi aderenti all'intergruppo.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it