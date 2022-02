Salvini: centrodestra si ricostruisce, io lavoro per unire

Milano, 1 feb. (askanews) - "Il centrodestra si ricostruisce, vedrete". Così Matteo Salvini risponde ai giornalisti che gli chiedono della frattura nello schieramento dopo l'elezione del presidente della Repubblica. "Io lavoro per unire, non per dividere. Lavoro per andare oltre", dice il leader della Lega arrivando in via Bellerio per la riunione del Consiglio federale.

L'incontro tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Mario Draghi "avverrà spero già in settimana", e il segretario leghista chiederà "l'allentamento delle restrizioni" per il contenimento del Covid, "diritto alla scuola per tutti" senza "bizzarre distinzioni tra bimbi di 6-7 anni tra chi è vaccinato e chi non lo è, anzi sarebbe arrivato il momento di fare l'esatto contrario", lo stop alla riforma del catasto e "il tema energia" su cui la Lega chiede interventi ulteriori contro il caro bollette.