Il ministro leghista Matteo Salvini è stato accolto tra le polemiche e contestazioni oggi a Messina in occasione del convegno organizzato della Cisl “Il ponte sullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”. "Degli espropri se ne occuperà la società la Stretto di Messina" - afferma Salvini ai microfoni di MessinaToday.

Fischi, cori e striscioni in strada nel sit in "No Ponte". Tra i partecipanti alla manifestazione anche l'ex sindaco di Messina Renato Accorinti che si è detto attonito e deluso per il no alla sua richiesta di intervenire al convegno per spiegare le ragioni del territorio.