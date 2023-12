Scoperto traffico di stupefacenti nel foggiano, 13 arresti

Roma, 30 dic. (askanews) - Traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse i carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 indagati - di cui 6 destinatari del carcere e 7 degli arresti domiciliari con l'operazione "Tabla Rasa".

Le indagini hanno consentito di disarticolare un traffico di stupefacenti nei comuni nell'area Nord del Gargano (tra cui Rodi Garganico (FG), Cagnano Varano (FG), San Nicandro Garganico (FG) e San Severo (FG)).

Per sfuggire a eventuali controlli, gli indagati sarebbero ricorsi anche allo "spaccio a domicilio"; nel corso delle indagini sono stati effettuati 4 arresti in flagranza di reato e 2 denunce per detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente e contestati 11 illeciti amministrativi ad altrettanti acquirenti; sequestrati complessivamente 700 grammi circa tra cocaina e hashish.