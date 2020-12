Non solo Spelacchio: a Roma il Natale illumina anche piazza Navona

L'inaugurazione è prevista per l'8 dicembre così come per il tradizionale albero di Natale di piazza Venezia quest'anno vestito d'oro

Niente mercatino natalizio a piazza Navona ma la piazza più iconica della Capitale sarà illuminata per Natale da un light show che accenderà l'ovale con i colori della festa. L'inaugurazione è prevista per domani, 8 dicembre, così come per Spelacchio, il tradizionale albero di Natale di piazza Venezia quest'anno vestito d'oro.

Nel video di Romatoday il sopralluogo finale. Secondo quanto si apprende la fontana dei Quattro Fiumi al centro della piazza, la fontana del Nettuno collocata a nord quella del Moro situata nell’area sud si tingeranno di blu per esaltare le forme delle opere e dei movimenti dell’acqua. Ed oltre alle proiezioni statiche, sarà realizzato un light show che regalerà suggestioni uniche ai visitatori in un percorso di luce musica e Movimento.

L'opera di Gian Lorenzo Bernini è stata mappata digitalmente e le è stato confezionato un vestito luminoso con un video 3D della durata di 5 minuti che sarà riprodotto ogni 20 minuti dalle ore 17 alle 21 fino all'Epifania.