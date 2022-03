Tra chi aspetta di partire e chi aspetta la mamma: la stazione alla frontiera e i treni per la nuova vita

PRZEMYŚL, POLONIA - Una donna aspetta di poter abbracciare sua mamma. Decine di ragazzi, tutti volontari, alcuni di origine ucraina, aspettano semplicemente attendendo che qualcuno chieda loro aiuto. Famiglie intere, quasi tutte senza uomini, chiamati alle armi, guardano i tabelloni per cercare il loro treno.

La stazione di Przemyśl, la città più grande subito dopo la frontiera di Medyka, sembra un angolo di Ucraina. Qui ci sono centinaia e centinaia di rifugiati che sono scappati dalle loro case dopo la guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. L'ingresso è pieno all'inverosimile, tra chi dorme a terra, chi cerca di acquistare un biglietto per il viaggio che segnerà l'inzio della nuova vita e chi fa la fila per un piatto e una bevanda calde offerte dai volontari. Sul lato posteriore è stato allestito un punto in cui i rifugiati possono prendere vestiti, coperte e tutto ciò di cui abbiano bisogno. Ai binari abbracci e qualche lacrima, con il pensiero sempre rivolto a chi è rimasto lì, in Ucraina. A resistere.