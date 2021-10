Sversavano liquami in campagna: incastrati dalle fototrappole

Avevano scelto una zona di campagna piuttosto nascosta, in località Zanzara, nell'agro di Leverano (Lecce), per sversare i liquami, invece di smaltirli a norma in strutture adeguate. Di solito, si agisce così per abbattere i costi, incuranti del danno ambientale. In questo caso, danno dovuto al serio rischio di compromissione della falda acquifera. Ed è persino difficile stabilire da quanto tempo andasse avanti la faccenda. Basti pensare che la prima segnalazione su movimenti sospetti risale a circa un mese addietro.

A incastrare due uomini, entrambi di Porto Cesareo, ci hanno pensato i carabinieri forestali di Lecce e della stazione di Leverano, che hanno lavorato in sinergia, sfruttando una tecnica ormai sempre più in voga: individuata la zona, sono state collocate fototrappole che hanno permesso di immortalare l'autospurgo della loro ditta nel pieno di copiosi sversamenti nel terreno.

Il reato contestato dal pubblco ministero Paola Guglielmi è smaltimento illecito di rifiuti. Il pm ha chiesto al giudice per le indagini preliminari, ottenendolo in tempi stretti, il decreto che dispone il sequestro dell'autospurgo.