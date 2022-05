Il tassista che ha fatto scendere dalla sua auto i clienti razzisti

“Bene, lei è uno normale, un bianco che parla inglese”. È scaturita da questo commento, pronunciato da una donna appena salita su un taxi, la dura reazione di un giovane tassista di Catasaqua in Pennsylvania. Si è rifiutato di effettuare la corsa e ha invitato la coppia a scendere subito dal suo taxi redarguendoli. Alla fine si è anche beccato una minaccia di aggressione, ma questo non lo ha fermato. Anzi ha rafforzato la sua convinzione di stare agendo per il meglio. Il tutto è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del mondo scatenando reazioni di solidarietà nei confronti del giovane e di condanna nei confronti della coppia che ha manifestato atteggiamenti razzisti.

È venerdì sera. James Bode sta per caricare una coppia che ha chiamato un taxi per una corsa. Nell’auto entra prima la donna, ma si intuisce dalla reazione del giovane che alcuni commenti poco piacevoli cominciano anche prima, quando il taxi si ferma e la coppia capisce che si trova di fronte un autista non di colore. Di fronte a sé il giovane tassista ha una telecamera accesa, per motivi di sicurezza, che riprende tutto compreso il dialogo. Si sente così il giovane chiedere più volte alla coppia di ripetere quanto detto, quasi a voler dare loro la possibilità di ritrattare. Invece la donna continua imperterrita: “Sei un bianco, uno normale”.

Da qui la reazione del ragazzo: “Deve uscire dall’auto, è inappropriato quanto ha detto”. La donna non crede alle proprie orecchie, ma soprattutto non ne capisce il motivo ed è quella forse la cosa più grave. Allora ci pensa James a chiarire: “Se qui ci fosse stata una persona di colore, quale sarebbe stata la differenza?” La donna ancora non ci crede, allora interviene quello che probabilmente è il marito che chiede spiegazioni e, alla reiterata richiesta di James di scendere dal taxi perché non aveva intenzione di effettuare la corsa con loro, partono anche le offese e le minacce.

Addirittura l’uomo minaccia il tassista di dargli un pugno in faccia e continua quando James rivela loro che quella che stanno perpetrando è un tentativo di aggressione e che tutto, dall’inizio alla fine, è stato ripreso dalla telecamera installata a bordo di fronte a lui e regolarmente accesa. L’uomo in ultimo si lascia andare ad altre offese e James chiude: “voi siete dei razzisti. Chiamo la polizia”. Il video è diventato virale. James si è davvero rivolto alla polizia per denunciare le minacce e il tentativo di aggressione. In poche ore è diventato simbolo della lotta antirazzista ricevendo complimenti da tutti.