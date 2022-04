Il telefonino che ferma un proiettile calibro 4,5

Tra i tanti video che arrivano dal conflitto in Ucraina sono diventate virali le immagini che immortalano un soldato in una trincea del Donbass che mostra come il suo telefonino - anche grazie ad una protezione in acciaio - sia riuscito a fermare una pallottola calibro 4,5