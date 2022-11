Il terremoto in diretta tv: il conduttore fugge dallo studio

Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha spiegato che non si registrano particolari criticità né crolli importanti. "L'evento è stato un evento importante, un 5.7 a una profondità di circa 7 chilometri- avverte il Capo della Protezione civile- fortunatamente è stato in mare, quindi la parte epicentrale ha consumato la sua attività lontano dalle infrastrutture". Curcio ha confermato che con il valore dell'evento a mare non ci sono state situazioni di tsunami, c'è stata solo una informazione ai paesi limitrofi, come è previsto a livello internazionale.